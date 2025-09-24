PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisste Person wohlbehalten zurückgekehrt

Celle (ots)

Der seit den frühen Morgenstunden des 23.09.2025 vermisste Bewohner eines Seniorenheims ist am Abend selbstständig und wohlbehalten in die Einrichtung zurückgekehrt.

Die umfangreichen Suchmaßnahmen, an denen neben der Polizei auch das Technische Hilfswerk sowie das DRK Celle beteiligt waren, konnten damit eingestellt werden.

Die Polizei Celle dankt allen Unterstützern und der Bevölkerung für ihre Aufmerksamkeit.

