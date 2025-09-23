Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach möglichem Vorfall

Celle - Hambühren (ots)

Am Dienstagabend, den 19.09.2025, kam es nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 22:00 Uhr und 22:20 Uhr auf einem Feldweg gegenüber dem Trinkgut-Getränkemarkt in Hambühren an der Nienburger Straße möglicherweise zu einem Streitgeschehen. Zeugen berichteten, sie hätten in diesem Zeitraum Schlaggeräusche sowie wiederholte Schmerz-Rufe einer Person wahrgenommen. Trotz sofortiger Überprüfung konnten vor Ort weder ein Opfer noch ein möglicher Täter angetroffen werden. Die Polizei bittet nun um Mithilfe: - Wer hat den Vorfall beobachtet? - Wer kann Angaben zu beteiligten Personen machen? - Wer ist möglicherweise selbst betroffen und bislang noch nicht in Kontakt mit der Polizei getreten? Hinweise nimmt die Polizei in Hambühren unter der Telefonnummer 05084-988360 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell