Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aggressives Verhalten endet im Gewahrsam

Celle (ots)

Kurz nach 02 Uhr am 21.09.2025 wurde gemeldet, dass es im Bereich der Celler Innenstadt zu einer Körperverletzung gekommen sei. Eine männliche Person habe durch einen Faustschlag ins Gesicht eine andere Person zu Boden gebracht. Noch während sich die alarmierten Einsatzkräfte auf der Anfahrt befanden, ging eine neue Meldung ein, dass es durch den Mann zu einer weiteren Körperverletzung gekommen sei.

Da der Mann auch den eingesetzten Beamten gegenüber aggressiv auftrat, diese bedrohte und Anweisungen keine Folge leistete wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er nicht nach, so dass nach Erhöhung des Kräfteansatzes unter Inanspruchnahme der Diensthundeführer und der Sonderkräfte, die sich anlässlich des Stadtfestes noch im Bereich der Innenstadt befanden, eine Ingewahrsamnahme erfolgte. Am frühen Morgen wurde der 37jährige aus Celle stammende Mann aus dem Gewahrsam wieder entlassen, die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell