Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen E-Scooter- und Radfahrer auf der Hammer Straße - Zwei Personen leicht verletzt - 44-Jähriger unter Drogeneinfluss

Münster (ots)

Am Montagnachmittag (01.12., 14:40 Uhr) sind bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße zwei Männer leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte ein 44-Jähriger mit seinem E-Scooter die Hammer Straße in Richtung Sankt-Josefs-Kirchplatz. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg der Hammer Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Die beiden Männer stürzten und verletzten sich dadurch leicht. Der E-Scooter des 44-Jährigen fiel außerdem gegen ein verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug und beschädigte dieses.

Bei der Unfallaufnahme, gab der 44-Jährige an, dass er vor einiger Zeit Cannabis konsumiert habe. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf THC. Die Beamten brachten ihn zur Polizeiwache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell