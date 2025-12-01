Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Amelsbüren - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (28.11.) zwischen 17:20 Uhr und 22:34 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Wiedeiken in Amelsbüren eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter durch die Terrassentür in das Haus ein. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und flohen mit ihrer Beute vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer (0251)275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

