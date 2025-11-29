PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A42 mit drei Fahrzeugen - Vier verletzte Personen, eine davon lebensgefährlich

Münster/Herne (ots)

Am frühen Samstagabend (29.11., 17.46 Uhr) ist es auf der Autobahn 42, in Fahrtrichtung Dortmund auf Höhe des Autobahnkreuzes Herne zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden, eine davon lebensgefährlich.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein Audifahrer aus bislang unbekannter Ursache auf einen VW auf. Durch die Kollision wurde der VW auf einen vor ihm befindlichen Skoda aufgeschoben.

Der VW-Fahrer wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt, seine Beifahrerin leicht. Der Fahrer des Audis und die Fahrerin des Skodas wurden ebenfalls leicht verletzt.

Die Polizei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Herne-Crange ab.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

