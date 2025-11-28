PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A1 - Acht Personen verletzt

Münster (ots)

Am Freitagnachmittag (28.11., 17.20 Uhr) ist es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Münster-Nord und Greven zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beteiligten Autos gekommen. Acht Personen verletzten sich bei dem Unfall leicht, eine Person schwer.

Ersten Erkenntnissen zufolge musste ein Fahrzeugführer verkehrsbedingt bremsen. Die darauffolgenden fünf Autofahrer fuhren aufeinander auf.

Rettungskräfte brachten die verletzten Personen in Krankenhäuser.

Die Polizei sperrte die Richtungsfahrbahn zeitweise komplett und leitete den Verkehr anschließend über den Seitenstreifen. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Um 20.30 Uhr hob die Polizei alle Sperrungen auf.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

