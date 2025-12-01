Polizei Münster

POL-MS: Mutmaßliche Täter nach Einbruch in Albachten gesichtet - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Freitag (28.11.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Blomenkamp in Albachten eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Unbekannten durch eine Küchentür im Garten in das Haus, indem sie diese aufhebelten. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Bei der Rückkehr der Hausbewohnerin, begegnete sie drei Männern in Jeanshosen, in unmittelbarer Nähe ihres Hauses. Möglicherweise handelte es sich dabei um die mutmaßlichen Täter.

Laut Zeugenaussagen sollen die Männer einen südländischen Phänotyp haben und im Alter von 30 bis 40 Jahren sein. Sie sollen etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein, eine kräftige Statur und einen Bart haben. Einer von ihnen habe ein helles Oberteil getragen.

Möglicherweise sind die Täter in einem weißen Ford Mondeo mit der Städtekennung Aschersleben (ASL-) vom Tatort geflüchtet.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell