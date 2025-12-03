Polizei Düsseldorf

POL-D: Falschfahrer verursacht Frontalzusammenstoß auf der A 46 bei Erkelenz - Zwei Personen leicht verletzt - Sicherstellung des Führerscheins

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 02. Dezember 2025, 22:47 Uhr

Am späten Dienstagabend verursachte ein Falschfahrer auf der A 46 bei Erkelenz einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zudem entstanden erhebliche Sachschäden an zwei beteiligten Fahrzeugen. Der Führerschein des Falschfahrers wurde sichergestellt.

Ein 74-jähriger Ukrainer fuhr mit seinem Citroen auf der A 46 in Richtung Brilon, als er irrtümlich davon ausging, sich in der falschen Fahrtrichtung zu befinden. In der Folge wendete er sein Fahrzeug unvermittelt auf der mittleren Spur der Autobahn und fuhr anschließend entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung weiter. Kurz darauf prallte er frontal mit dem Taxi eines 59-Jährigen aus Heinsberg zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Ermittlungsstand versuchten beide Fahrer noch, den Zusammenstoß durch Ausweichmanöver zu verhindern, konnten jedoch eine Kollision nicht mehr vermeiden. Aufgrund des verkehrsgefährdenden Verhaltens des 74-Jährigen stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten dessen Führerschein sicher. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Verkehrskommissariat.

Der Unfall führte zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell