POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 42 bei Moers - Lkw kippt auf Seite -Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen unterwegs - Betäubungsmittel aufgefunden

Unfallzeit: Dienstag, 02. Dezember 2025, 01:30 Uhr

Auf der A 42 bei Moers in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort ist es in der Nacht zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Lkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Tscheche konnte von den Einsatzkräften aus dem Fahrerhaus geborgen werden. Im Rahmen der Bergungsarbeiten konnten die Beamtinnen und Beamten Betäubungsmittel in der Fahrerkabine des Lkw auffinden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte; eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

In der Nacht war ein 30-jähriger Tscheche mit seinem Lkw auf der A 42 unterwegs und kam im Kreuz Kamp-Lintfort vom rechten Fahrstreifen ab. Hierbei - so Zeugenaussagen - geriet der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug unvermittelt nach rechts, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kippte auf die Seite. In der Folge zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu, welche im Anschluss an die Befreiung aus dem Fahrerhaus, unmittelbar versorgt wurden. Im Rahmen der anschließenden Bergungsarbeiten fanden die Einsatzkräfte verschiedene Betäubungsmittel im Fahrerhaus, mutmaßlich Kokain und Amphetamin sowie diverse Spritzen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der tschechische Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein könnte; eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Verkehrskommissariat geführt.

Aufgrund zeitweise notwendiger Sperrungen einzelner Fahrstreifen kam es zu leichten Beeinträchtigungen des Verkehrs. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Bergungsarbeiten dauern bis voraussichtlich 13:30 Uhr an.

