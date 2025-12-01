Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind - Ein Pkw-Fahrer flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 29. November 2025, 18:10 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, am Samstagabend in Wersten, bei dem ein noch Unbekannter ein 10-jähriges Kind mit seinem Pkw im Kreuzungsbereich erfasste. Das Kind wurde dabei leicht verletzt.

Ein unbekannter Pkw-Fahrer war am Samstag, den 29. November 2025, um 18:10 Uhr auf der Straße Werstener Feld in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich Werstener Feld/Werstener Friedhofstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 10-jährigen Kind, welches die Kreuzung queren wollte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der Junge den Kreuzungsbereich bei Rotlicht zeigender Ampel, wodurch der Pkw-Fahrer mutmaßlich nicht rechtzeitig abbremsen konnte. In Folge des Zusammenstoßes erlitt der 10-Jährige leichte Verletzungen, welche vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt wurden. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Jungen - entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Polizei unerlaubt vom Unfallort. Laut Zeugenaussagen könnte es sich bei dem flüchtigen PKW um ein Modell der Marke "Land Rover" mit Düsseldorfer Städtekennung handeln. Der Fahrer des Pkw kann als männlich, ca. 35 Jahre alt, 170-180 Meter groß, mit schwarzem Deckhaar, mit schwarzem Drei-Tage-Bart und aufgesetzter Baseballkappe beschrieben werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen bzw. zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0211 870 0 beim Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei zu melden.

