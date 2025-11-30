Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zum Presse- und Fototermin - Polizeiinspektion Nord unter neuer Leitung - Polizeidirektor Jens Hammerschlag stellt sich vor

Düsseldorf (ots)

Seit Beginn dieses Jahres leitet Jens Hammerschlag die Polizeiinspektion Nord. Der 50-Jährige, der bereits seit über 32 Jahren seinen Dienst in unterschiedlichen Funktionen bei der Polizei versieht, ist nicht nur für die Polizeieinsätze in Verbindung mit der Messe, dem Flughafen, der Fortuna oder DEG, sondern auch für 226 Kolleginnen und Kollegen verantwortlich.

In einem Gespräch möchte Polizeidirektor Jens Hammerschlag sich gern vorstellen und Ihre Fragen beantworten.

Wann: Mittwoch, 3. Dezember 2025 ,11:00 Uhr Wo: Polizeiwache an der Wilhelm-Raabe-Straße 14, 40477 Düsseldorf

