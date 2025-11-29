Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Falschfahrt auf der A 535 bei Velbert - 86-Jähriger bei Kollision schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Freitag, 28. November 2025, 19:20 Uhr

Gestern Abend war ein 86-jähriger Mann als Falschfahrer auf der A 535 bei Velbert unterwegs und kollidierte mit einem Pkw. Rettungskräfte brachten den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 86-jähriger Mann aus Wuppertal mit seinem Renault auf der A 535 Richtung Velbert in falscher Richtung (Richtung Wuppertal) unterwegs, nachdem er zuvor offenbar verkehrt auf die Autobahn aufgefahren war. Kurz vor der Anschlussstelle Wülfrath kollidierte er frontal mit dem Ford eines 61-Jährigen aus Velbert. Der 86-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. Zusätzlich wurde der VW einer 46-Jährigen, ebenfalls aus Velbert, durch Trümmerteile beschädigt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz, um die Unfallspuren zu sichern. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Velbert zeitweise gesperrt und wurde um 1:24 Uhr wieder freigegeben. Die Ermittlungen dauern an.

