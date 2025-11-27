Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Explosion an Mehrfamilienhaus - Haustür und Eingangsbereich beschädigt - Niemand verletzt - Ursache unklar - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Ereigniszeit: Donnerstag, 27. November 2025, 04:03 Uhr

Noch unklar sind die Ursachen und genauen Umstände einer Explosion an einem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in Derendorf. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz nach vier Uhr gingen bei der Leitstelle der Polizei mehrere Meldungen zu einer mutmaßlichen Explosion an dem Haus an der Eulerstraße ein.

Die schnell eintreffenden Polizeikräfte konnten Beschädigungen an und rund um die Haustür sowie im Hausflur feststellen. Des Weiteren wurden mehrere geparkte Pkw und eine Schaufensterscheibe auf der gegenüberliegenden Straßenseite beschädigt.

Bewohner des Hauses wurden durch die Feuerwehr vorläufig in einer Notunterkunft untergebracht. Es wurde niemand verletzt.

Mit der Feststellung, dass die Statik des Mehrfamilienhauses nicht beeinträchtig ist, haben die Spezialisten der Spurensicherung der Polizei die Arbeit an dem Objekt aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

