POL-D: Garath - Pkw erfasst Fahrradfahrer - Person schwer verletzt -Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Unfallzeit: Mittwoch, 26. November 2025, 06:45 Uhr

Schwer verletzt wurde am Mittwochmorgen ein Fahrradfahrer in Garath, der von einem Pkw erfasst worden war. Anschließend flüchtete der Pkw vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 26-jähriger Düsseldorfer fuhr um 06:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Frankfurter Straße, bevor er aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich Frankfurter Straße/ Matthias-Erzberger-Straße mit einem Pkw zusammenstieß. Der Fahrer des Pkw hielt nach dem Unfall kurz auf dem Rechtsabbiegefahrstreifen zur Matthias-Erzberger-Straße an, entfernte sich aber im Anschluss vom Unfallort in Richtung Am Kapeller Feld. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich laut Zeugenaussagen um einen silbernen Kleinwagen. Das Fahrzeug soll von einer Person mit Brille und längeren Haaren gefahren worden sein. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, ist nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben und/oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer/Pkw machen können, melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 unter 0211-8700.

