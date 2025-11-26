Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich - Pkw erfasst Fußgängerin - Frau schwer verletzt - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 25. November 2025, 19:12 Uhr

Eine Frau wurde gestern Abend schwer verletzt, als sie beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst worden war. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtige eine 43-jährige Frau aus Polen die Straße am nördlichen Zubringer/Vogelsanger Weg zu überqueren. Dabei wurde sie von einem grauen Pkw erfasst. Der Fahrzeugführer stoppte kurz danach am Straßenrand und schaute nach der schwer verletzten Frau. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen 40 bis 60 Jahre alten Mann gehandelt haben, der 1,70 bis 1,75 Meter groß ist. Er soll zum Unfallzeitpunkt schwarze Kleidung getragen haben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen gehandelt haben.

Personen, die den Unfall gesehen haben und/oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer/Pkw machen können, melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 unter 0211-8700.

