POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Erkrath - Pkw und Lkw kollidieren an Stauende - Mann schwer verletzt

Unfallzeit: Montag, 25. November 2025, 16:40 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Nachtmittag ein Mann, nachdem ein Pkw und ein Lkw auf der A 3 bei Erkrath an einem Stauende kollidiert waren. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 58-Jähriger aus Essen mit seinem VW Touran auf dem linken Fahrstreifen der A 3 in Richtung Arnheim unterwegs. Kurz hinter dem Autobahnkreuz Hilden bemerkte er offenbar ein Stauende zu spät, bremste und wich nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen aus. Ein hinter ihm fahrender 58-Jähriger aus Essen konnte mit seinem Lkw nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den Pkw. Der 60-jährige Beifahrer des Lkw wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die jeweiligen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Zeitweise war die Autobahn in Fahrtrichtung Arnheim gesperrt und konnte um 17:55 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

