POL-D: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen - "Wir brechen das Schweigen" - Polizei setzt Zeichen und macht auf Hilfsangebot aufmerksam

Polizei Düsseldorf

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen - "Wir brechen das Schweigen" - Polizei setzt Zeichen und macht auf Hilfsangebot aufmerksam

Düsseldorf

Die Polizei Düsseldorf beteiligt sich mit einer Fotoaktion am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, um gemeinsam mit dem Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" auf Angebote aufmerksam zu machen und an Betroffene zu appellieren: Brechen Sie ihr Schweigen!

Sexueller Missbrauch in der Kindheit, Misshandlung durch den Partner, sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz, Bedrohung oder Raub auf der Straße, Stalking, Vergewaltigung - Körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Häufig sprechen Betroffene aufgrund von Scham, Schuldgefühlen oder Angst nicht über das Erlebte. Daher appelliert die Polizei an Frauen, die von Gewalt betroffen sind, die Hilfsangebote zu nutzen. Unter der Telefonnummer 116 016 erreichen Betroffene das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen. Der Anruf ist kostenlos und kann auch anonym erfolgen. Ausgebildete und erfahrene Fachkräfte hören zu und nehmen die Situation und die Fragen ernst. Bei Bedarf vermitteln Beraterinnen Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfsangebote in der Nähe.

Zusätzlich sind wir, die Polizei, für Betroffene von Gewalt da. Bei akuter Bedrohung rufen Sie umgehend die Polizeinotrufnummer 110 an. In einer akuten Gefahrensituation, auch bei häuslicher Gewalt, führen wir erste Hilfe- und Schutzmaßnahmen - beispielsweise mit einem Kontaktverbot oder einem Verweis aus der Wohnung - durch. Diese Maßnahmen sind zeitlich begrenzt, verschaffen Betroffenen aber Zeit, um sich weitere Hilfe zu holen.

