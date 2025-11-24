PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Versuchtes Tötungsdelikt - Eine Person mit Schussverletzungen - Mordkommission ermittelt

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Tatzeit: Sonntag, 23. November 2025, 23:28 Uhr

Nachdem mehrere Notrufe über Schussgeräusche eingingen, trafen Einsatzkräfte in Höhe der stillgelegten Bahnstrecke an der Erkrather Straße auf einen 51 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz mit einer Schussverletzung. Der 51-Jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine Mordkommission der Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich um eine Auseinandersetzung im Obdachlosenmilieu handelt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren