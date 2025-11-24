Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Versuchtes Tötungsdelikt - Eine Person mit Schussverletzungen - Mordkommission ermittelt

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Tatzeit: Sonntag, 23. November 2025, 23:28 Uhr

Nachdem mehrere Notrufe über Schussgeräusche eingingen, trafen Einsatzkräfte in Höhe der stillgelegten Bahnstrecke an der Erkrather Straße auf einen 51 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz mit einer Schussverletzung. Der 51-Jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine Mordkommission der Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich um eine Auseinandersetzung im Obdachlosenmilieu handelt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell