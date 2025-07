POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Horst/ Fahrzeug brennt nach Kollision

Coesfeld (ots) - Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs hat an der Wagenfeldstraße in Südkirchen drei Autos beschädigt. Zwischen 16 Uhr am Samstag (05.07.25) und 5 Uhr am Sonntag (06.07.25) liegt die Unfallzeit. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

