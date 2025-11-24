PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Flucht vor der Polizei: Unfallverursacher ohne Führerschein

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 23. November 2025, 06:30 Uhr

Am Sonntagmorgen verlor der Fahrer eines Mercedes CLA auf der Flucht vor der Polizei die Kontrolle über das Auto - es kam zu einem Alleinunfall in Langenfeld. Bereits aufgefallen war der Mann Düsseldorfer Polizisten auf der Königsallee.

Hier geht es zur Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Mettmann: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6164740

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren