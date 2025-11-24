Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Flucht vor der Polizei: Unfallverursacher ohne Führerschein

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 23. November 2025, 06:30 Uhr

Am Sonntagmorgen verlor der Fahrer eines Mercedes CLA auf der Flucht vor der Polizei die Kontrolle über das Auto - es kam zu einem Alleinunfall in Langenfeld. Bereits aufgefallen war der Mann Düsseldorfer Polizisten auf der Königsallee.

Hier geht es zur Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Mettmann: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6164740

