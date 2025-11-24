Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zum Presse- und Fototermin - Mehr Verkehrssicherheit für Vorschulkinder - Polizei und Verkehrswacht Düsseldorf stellen neues Theaterstück der Verkehrspuppenbühne vor

Düsseldorf (ots)

Save the Date: Mittwoch. 26. November 2025, 10:00 Uhr

In enger Kooperation mit der Verkehrswacht Düsseldorf stellt die Verkehrserziehung für unsere Düsseldorfer Vorschulkinder ein neues Stück der Verkehrspuppenbühne der Polizei vor.

Um bestens für ihren zukünftigen Schulweg vorbereitet zu sein, wollen alle "Düsseldorfer Verkehrsluchse" werden. Mit viel Spaß lernen die Vorschulkinder im Bühnenstück auf eine nachhaltige und spielerische Weise alters- und regelgerechtes Verhalten im Straßenverkehr.

Zur Vorstellung des Theaterstücks laden wir alle interessierten Medienvertreter herzlich ein:

Zeit: Mittwoch, 26. November 2025, 10:00 Uhr

Ort: Städtische Jugendverkehrsschule Düsseldorf Rather Broich 137 40427 Düsseldorf

Nähere Infos entnehmen sie bitte dem PDF-Dokument im Anhang.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell