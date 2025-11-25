Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verfolgungsfahrt auf der A 3 bei Oberhausen - Fahrer ohne Führerschein sowie unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol unterwegs

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 24. November 2025, 14:14 Uhr

Eine Verfolgungsfahrt am späten Montagmittag endete auf der A 3 bei Oberhausen glücklicherweise ohne Personen- und Sachschaden. Der Fahrer besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Weiterhin verliefen Drogen- und Alkoholtests positiv.

Nach ersten Erkenntnissen wollte eine Streife der Autobahnpolizeiwache Hünxe einen Mercedes auf dem Seitenstreifen der A 3 in Richtung Arnheim nähe Oberhausen kontrollieren. Nachdem die Polizisten hinter dem Pkw anhielten, gab der Fahrer Gas und flüchtete im Autobahnkreuz Oberhausen auf die A 516 in Richtung Oberhausen. Im Verlauf der Verfolgung setzte sich der Streifenwagen vor den Mercedes und gab eindeutige Anhaltesignale. Auf der A 516 hielt der Flüchtende erneut auf dem Seitenstreifen an, stieg aus und querte zu Fuß beide Fahrbahnen. Diverse Fahrzeuge mussten bremsen und dem Mann ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Nach wenigen Metern kehrte der 28-Jährige aus Haltern am See selbstständig zu seinem Fahrzeug zurück und konnte dort von den Beamten gestellt werden. Der Grund für die Flucht könnte darin begründet sein, dass der 28-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt sowie unter Drogen- und Alkoholeinfluss gefahren ist. Ein entsprechender Vortest kam zu einem positiven Ergebnis. Die Ermittlungen dauern an.

