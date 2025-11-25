Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten/Eller - Wohnungseinbrecher flüchten und fahren Polizisten an - Weiterer Verkehrsunfall bei Fahndung mit Polizeibeteiligung - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Ereigniszeit: Montag, 24. November 2025, 20:10 Uhr bis 20:26 Uhr

Am Montagabend kam es im Rahmen eines Einsatzes zu zwei Verkehrsunfällen mit Polizeibeteiligung, bei denen insgesamt fünf Personen leicht verletzt wurden. Die Beamten hatten zuvor nach Einbrechern in Wersten gefahndet, die über den Notruf gemeldet worden waren. Von den Flüchtenden fehlt jede Spur, die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:10 Uhr wurde der Polizei ein vermeintlicher Einbruch in eine Wohnung im Stadtteil Wersten gemeldet. Vor Ort beobachteten Einsatzkräfte, wie zwei Tatverdächtige vom Tatort flüchteten und daraufhin in ein Fahrzeug einstiegen. Während der Flucht fuhren sie schließlich einen Polizeibeamten an, der sich ihnen in den Weg gestellt hatte. Anschließend setzten die Täter ihre Flucht in Richtung Siegburger Straße fort. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen.

Im Rahmen der weiteren Fahndung wurde unter anderem ein ziviles Einsatzfahrzeug hinzugezogen. Unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn kam es auf der Kreuzung Deutzer Straße/ Büllenkothenweg zum Zusammenstoß mit einem unbeteiligten Fahrzeug, in dem sich drei Insassen befanden. Die drei Personen sowie der Beifahrer des Einsatzfahrzeuges wurden durch den Unfall leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Zur weiteren Behandlung wurden sie durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 - 8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell