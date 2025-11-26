Polizei Düsseldorf

POL-D: Deutsch-Niederländische Doppelstreifen auf den Weihnachtsmärkten in Düsseldorf Einladung zum Presse- und Fototermin

Düsseldorf (ots)

Freitag, 28. November 2025, 14:00 Uhr

Treffpunkt: 40213 Düsseldorf-Altstadt, Marktplatz (dortiger Weihnachtsmarkt vor der Weihnachtstanne)

Seit nunmehr 27 Jahren besteht die ausgezeichnete Kooperation zwischen der Politie Den Haag und der Düsseldorfer Polizei. Auch in diesem Jahr begleiten wieder jeweils vier Polizistinnen und Polizisten aus der Partnerstadt ihre Düsseldorfer Kolleginnen und Kollegen an den Adventswochenenden durch den vorweihnachtlichen "Einkaufstrubel". Die niederländischen Beamtinnen und Beamten stehen ihren Landsleuten beim Besuch der Landeshauptstadt wieder mit Rat und Hilfe in ihrer Muttersprache zur Seite.

Zu einem Foto vor der weihnachtlichen Kulisse am Marktplatz mit niederländischen und deutschen Polizistinnen und Polizisten laden wir Sie herzlich ein.

Die Polizeiinspektion Mitte setzt wie in den Vorjahren auf sichtbare polizeiliche Präsenz auf den Weihnachtsmärkten und in den Einkaufsstraßen. Beamte sprechen Passanten und Besucher gezielt auf richtige Verhaltensweisen zur Verhinderung von Taschendiebstählen oder Diebstählen aus Pkw an. Zudem werden auch Zivilfahnder ihre uniformierten Kollegen im Einsatz unterstützen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell