Polizei Düsseldorf

POL-D: Holthausen - Straßenbahn entgleist - Insgesamt 13 verletzte Personen - Ermittlungen zur Ursache dauern an

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 26. November 2025, 05:43 Uhr

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am frühen Mittwochmorgen im Stadtteil Holthausen eine Straßenbahn entgleist. Durch den Unfall wurden 13 Personen verletzt. Spezialisten des Unfallaufnahmeteams der Düsseldorfer Polizei übernahmen die Spurensicherung; die Ermittlungen dauern an.

Um 05:43 Uhr informierte ein Mitteiler die Leitstelle der Düsseldorfer Polizei über eine entgleiste Straßenbahn im Kreuzungsbereich Kölner Landstraße / Bonner Straße. Durch den Unfall seien auch mehrere Personen verletzt worden.

Nachdem die ersten Polizeistreifen am Unfallort eingetroffen waren, sperrten diese zunächst die oben genannte Kreuzung ab und Rettungskräfte versorgten die Verletzten medizinisch. Aufgrund des größeren Schadensbildes und der Vielzahl an Verletzten wurden die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei angefordert, um vor Ort Spuren zu sichern und die weiteren Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls zu übernehmen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden insgesamt 13 Personen verletzt, eine davon schwer. Sie wurden zum Teil in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Bergung der Straßenbahn forderten die Einsatzkräfte zudem einen speziellen Kran an. Im Rahmen des Einsatzes kommt es seit den Morgenstunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch mindestens bis in die Abendstunden andauern.

