Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Unterrath - Linienbus touchiert Fußgänger - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 27. November 2025, 19:05 Uhr

Ein Mann wurde gestern Abend schwer verletzt, als er gestern Abend in Unterrath von einem Linienbus der Rheinbahn touchiert wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt ein 84-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Daimler Chrysler in der Kurve der Eckenerstraße/Am Roten Haus am Straßenrand und wollte aussteigen. Der 63-jährige Fahrer eines Linienbusses der Rheinbahn war zeitgleich auf der Flughafenstraße in Richtung "Am Roten Haus" unterwegs. Als er nach rechts auf die Straße "Am Roten Haus" abbog, touchierte er den Senior, wobei die genauen Umstände noch unklar sind. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr bestand nicht. Der Busfahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Es kam zu kurzzeitigen Sperrungen, die nach der Unfallaufnahme wieder aufgehoben wurden. Die Ermittlungen dauern an.

