Polizei Düsseldorf

POL-D: Präventionshinweis - Vorsicht beim Onlinekauf! - Sicheres Bezahlen im Internet

Düsseldorf (ots)

Der bevorstehende Cybermonday lockt mit zahlreichen Sonderangeboten und Rabatten im Internet. Doch es ist Vorsicht geboten: Denn Kriminelle versuchen immer wieder, sensible Kreditkarten- und Kontodaten auszuspähen.

Daher möchte die Polizei noch einmal sensibilisieren:

Bei Internet-Transaktionen ist zunächst die generelle Netzsicherheit zu beachten, d.h. verwenden Sie immer ein aktuelles Virenschutzprogramm und eine aktuelle Firewall, überprüfen Sie Browsereinstellungen, insbesondere hinsichtlich aktiver Inhalte. Öffnen Sie keine E-Mails von unbekannten Absendern. Führen Sie die Transaktion möglichst am eigenen Rechner aus.

Geben Sie Ihre Kreditkartennummer nur über Verbindungen weiter, die eine Verschlüsselung zwischen Ihrem Rechner und dem Empfänger gewährleisten (z.B. SSL-Standard).

Zudem kann zusätzlich die Angabe der Kartenprüfnummer (bei VISA heißt sie CVV2= Card Verification Value 2, bei Mastercard CVC2=Card Verification Code 2) gefordert werden, die auf der Kreditkarte selbst aufgedruckt ist.

Und überhaupt: Nicht blind unbekannten Onlinehändler vertrauen: Informieren Sie sich - geben Sie den Namen des Online-Shops in eine Suchmaschine ein, dadurch können Sie negative Erfahrungen anderer Kunden herausfinden und müssen sich nicht auf die Versprechungen der Shop-Betreiber verlassen. In vielen Selbsthilfeforen erfahren Sie ebenfalls, ob Ihr gewählter Online-Händler unseriöse Geschäftspraktiken anwendet.

