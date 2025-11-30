Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 61 bei Mönchengladbach - Drei beteiligte Fahrzeuge - Mehrere Menschen verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag. 29. November 2025, 14:58 Uhr

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gestern Nachmittag auf der A 61 bei Mönchengladbach wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 41-jährige Frau aus Bornheim mit ihrem Ford auf der A 61 in Richtung Koblenz unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Mönchengladbach-Rheydt und der Anschlussstelle Mönchengladbach-Wickrath musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte offenbar eine hinter ihr fahrende 34-jährige Frau aus Heinsberg zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes auf den Ford auf. Eine 27-Jährige aus Hückelhoven prallte im Anschluss wiederum gegen das Heck des Mercedes. Durch den Aufprall wurden zwei Insassen aus dem Ford (ein 37-jähriger Mann und ein 13-jähriges Mädchen jeweils aus Bornheim) leicht verletzt. Die 23-jährige Beifahrerin aus dem Audi wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus bringen mussten.

Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Koblenz für die Dauer der Rettungs- und Reinigungsmaßnahmen für rund 1,5 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell