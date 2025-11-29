Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Verdacht eines Tötungsdelikts in Wohnung - Frau und Baby tot aufgefunden - Familienvater festgenommen - Mordkommission ermittelt

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Düsseldorfer Polizei und Staatsanwaltschaft

Tatzeit: Samstag, 29. November 2025, 11:11 Uhr

Am heutigen Vormittag fanden Einsatzkräfte der Polizei in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine tote Frau und ihr ebenfalls totes Baby. Es besteht der Verdacht, dass der 43 Jahre alte Familienvater mit slowakischer Nationalität die beiden getötet haben könnte. Er wurde schwer verletzt festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Kriminalpolizei Düsseldorf haben die Ermittlungen übernommen.

Hinweise auf vergangene Einsätze in Zusammenhang mit Häuslicher Gewalt sind nicht bekannt.

Weitergehende Informationen zum möglichen Tatgeschehen können frühstens ab Montag durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell