Polizei Düsseldorf

POL-D: Folgemeldung - Nach Verdacht des Tötungsdelikts in Oberbilk - Untersuchungshaftbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Düsseldorfer Polizei und Staatsanwaltschaft

Unsere Meldung vom 29. November 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6168814

Nachdem Einsatzkräfte am Samstagvormittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine tote Frau und ihr ebenfalls totes Baby gefunden hatten, wurde nun vom Amtsgericht Düsseldorf gegen den 43-jährigen Familienvater ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist er dringend tatverdächtig, die beiden getötet zu haben. Er liegt weiterhin mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus, befindet sich aber außer Lebensgefahr. Eine Obduktion der beiden Toten wurde bereits am Wochenende durchgeführt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission der Kriminalpolizei Düsseldorf dauern an.

