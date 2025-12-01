Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtgebiet Düsseldorf - Bilanz gemeinsamer Schwerpunkteinsatz mit dem Zoll - Kontrollen in mehreren Geschäften - 13 Strafverfahren durch die Polizei eingeleitet - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Freitag, 28. November 2025, 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr

Am vergangenen Freitag kontrollierten Polizisten des Polizeipräsidiums Düsseldorf zusammen mit Beamten des Zolls mehrere Geschäfte im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet. Hierbei stellten die Beamten diverse Verstöße insbesondere im Bereich Drogenkriminalität und Arbeitsrecht fest und leiteten entsprechende Verfahren ein. Zudem vollstreckten Polizeibeamte einen Haftbefehl.

Insgesamt 62 Geschäfte, darunter Kioske, Diskotheken, Bistros, Shisha-Bars und Barbershops nahmen die Beamten genauer unter die Lupe. Hierbei wurden 86 Personen kontrolliert. Das Ergebnis: Insgesamt fertigten die Polizeibeamten 13 Strafanzeigen (wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Steuerhinterziehung) und vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Des Weiteren sprachen sie acht Platzverweise aus und nahmen eine Person aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls fest.

Die Beamten des Zolls ahndeten mehrere arbeitsrechtliche Verstöße. Hierunter fielen beispielsweise das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt sowie mehrere Mindestlohnverstöße. Hinsichtlich der weiteren Maßnahmen wird auf die entsprechende Pressemeldung des Zolls verwiesen.

Auch in Zukunft sollen weitere gemeinsame Kontrollen von Zoll und Polizei in Düsseldorf stattfinden.

