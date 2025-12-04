Polizei Münster

POL-MS: Zeuge hindert 33-Jährigen nach versuchtem Diebstahl an Flucht - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Münster (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Donnerstag (04.12., 00:29 Uhr) am Bremer Platz einen 33-Jährigen gestellt, der die Beifahrerscheibe eines geparkten Audi eingeschlagen hatte.

Der Zeuge hörte aus seiner Wohnung auffällige Geräusche auf der Straße. Vom Fenster aus beobachtete er, wie der 33-Jährige die Scheibe des Audis einschlug und sich an der Beifahrertür zu schaffen machte. Er sprach den Mann an und konnte ihn nach kurzer Verfolgung bis zum Eintreffen der Polizisten festhalten.

Die Beamten nahmen den polizeibekannten Tatverdächtigen mit algerischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell