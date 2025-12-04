PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: 93-Jähriger fährt in Hauswand auf der Kristiansandstraße - Polizei sucht Zeugin

Münster (ots)

Nachdem am Samstag (29.11., 13:25 Uhr) ein 93-Jähriger in eine Hauswand auf der Kristiansandstraße gefahren ist, sucht die Polizei nun nach einer wichtigen Zeugin.

Nach ersten Erkenntnissen war der Senior mit seinem Opel auf Höhe einer Apotheke in eine Hauswand gefahren. Eine Frau soll sich zur Unfallzeit vor dem Fahrzeug befunden haben. Sie musste zur Seite springen, um nicht verletzt zu werden.

Die Polizei bittet die Zeugin, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

