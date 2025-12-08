PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche in Aaseestadt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Aaseestadt bittet die Polizei um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (05.12.) zwischen 10:45 Uhr und 12:05 Uhr in ein Einfamilienhaus im Vorländerweg eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus ein. Im Inneren suchten die Täter nach Wertsachen und entwendeten Bargeld.

Am Sonntag (07.12.) zwischen 16:15 Uhr und 20:25 Uhr verschafften sich unbekannte Täter ebenfalls Zutritt zu einem Einfamilienhaus aus der Bonhoefferstraße.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über die Terrassentür des Wohnzimmers ein, indem sie diese aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten und flohen mit Schmuck in unbekannter Menge.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

