Polizei Münster

POL-MS: Bereits am 18:11.: Unfall zwischen Auto und Kind in der Straße Am Klosterwald - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bereits Mitte November (Dienstag, 18.11. um 07:45 Uhr) ist es in der Straße Am Klosterwald zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem 12-jährigen Mädchen gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die 12-Jährige zu Fuß unterwegs und querte die Straße Am Klosterwald in Höhe der Max-Winkelmann-Straße in Gehrichtung der dortigen Schule. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug, welches auf der Straße Am Klosterwald war und in Richtung Zum Roten Berge weiterfuhr. Das Mädchen drehte sich durch den Aufprall um ihre eigene Achse und verletzte sich leicht. Die 12-Jährige gibt gegenüber einer Zeugin zunächst an, dass sie unverletzt sei, woraufhin die Zeugin weitergeht.

Nach Angaben des Mädchens handelt es sich um ein cremefarbenes, größeres Fahrzeug. Das Alter des Fahrers und der Beifahrerin schätzt sie auf 50 bis 60 Jahre. Der Fahrer habe kurze, schwarz-graumelierte Haare, während die Beifahrerin etwas längere Haare derselben Farbe gehabt habe.

Die Polizei bittet nun die Zeugin und weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

