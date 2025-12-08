PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Bereits am 18:11.: Unfall zwischen Auto und Kind in der Straße Am Klosterwald - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bereits Mitte November (Dienstag, 18.11. um 07:45 Uhr) ist es in der Straße Am Klosterwald zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem 12-jährigen Mädchen gekommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die 12-Jährige zu Fuß unterwegs und querte die Straße Am Klosterwald in Höhe der Max-Winkelmann-Straße in Gehrichtung der dortigen Schule. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug, welches auf der Straße Am Klosterwald war und in Richtung Zum Roten Berge weiterfuhr. Das Mädchen drehte sich durch den Aufprall um ihre eigene Achse und verletzte sich leicht. Die 12-Jährige gibt gegenüber einer Zeugin zunächst an, dass sie unverletzt sei, woraufhin die Zeugin weitergeht.

Nach Angaben des Mädchens handelt es sich um ein cremefarbenes, größeres Fahrzeug. Das Alter des Fahrers und der Beifahrerin schätzt sie auf 50 bis 60 Jahre. Der Fahrer habe kurze, schwarz-graumelierte Haare, während die Beifahrerin etwas längere Haare derselben Farbe gehabt habe.

Die Polizei bittet nun die Zeugin und weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:52

    POL-MS: Unfall zwischen PKW und Fußgänger - 65-Jähriger schwer verletzt

    Münster (ots) - Am Freitagmorgen (05.12.) um 06:55 Uhr ist es am Bröderichweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Der 65-jährige Fußgänger wurde dabei schwer verletzt. Bisherigen Kenntnissen zufolge fuhr der 65-jährige Autofahrer auf dem Bröderichweg in Fahrtrichtung Coerdes. Er bog nach links auf die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:50

    POL-MS: Einbrüche in Aaseestadt - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in Aaseestadt bittet die Polizei um Hinweise. Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (05.12.) zwischen 10:45 Uhr und 12:05 Uhr in ein Einfamilienhaus im Vorländerweg eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus ein. Im Inneren suchten die Täter nach Wertsachen und entwendeten Bargeld. Am Sonntag ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:42

    POL-MS: Nach Serie von Pkw-Aufbrüchen im Bahnhofsumfeld - 38-Jähriger in Haft

    Münster (ots) - Die Polizei hat einen 38-jährigen Mann in Haft genommen, der verdächtigt wird, in den letzten Wochen für eine Serie von knapp 100 Pkw-Aufbrüchen im Innenstadt- und Bahnhofsumfeld verantwortlich zu sein. Beamte hatten den 38-Jährigen am frühen Dienstag (02.12., 01:50 Uhr) festgenommen, nachdem ein Zeuge beobachtete, wie er auf der Heisstraße die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren