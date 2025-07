POL-UN: Kamen - Zigarettenautomat gesprengt

Fröndenberg (ots) - Gegen 12.00 Uhr betrat am Donnerstag (03.07.2025) ein 56-jähriger Mann eine Bäckerei an der Westicker Straße in Fröndenberg. In den Räumlichkeiten verletzte sich der mutmaßlich psychisch Kranke mit einem Messer. In der Filiale befindliche Personen konnten sich in Sicherheit bringen. Mit Spezialeinsatzkräften konnte der Mann gegen 14.30 Uhr ...

