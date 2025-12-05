Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Pedelec aus Vorgarten entwendet - Polizei sucht Zeugen
Nienburg (ots)
(Gav) In der Zeit von Donnerstag, 04.12.2025, 12:30 bis 13:30 Uhr, entwendete eine unbekannte Person in der Deichstraße in Nienburg ein abgeschlossenes Pedelec aus dem Vorgarten der Geschädigten.
Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarz-weißes Damenpedelec der Marke "Sparta". Auffällig sind ein schwarz-weißer Fahrradkorb an der Front sowie eine Satteltasche am Gepäckträger. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.600 Euro.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter Tel. 05021 / 92120 entgegen.
