POL-NI: Pedelec aus Vorgarten entwendet - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Donnerstag, 04.12.2025, 12:30 bis 13:30 Uhr, entwendete eine unbekannte Person in der Deichstraße in Nienburg ein abgeschlossenes Pedelec aus dem Vorgarten der Geschädigten.

Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarz-weißes Damenpedelec der Marke "Sparta". Auffällig sind ein schwarz-weißer Fahrradkorb an der Front sowie eine Satteltasche am Gepäckträger. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.600 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter Tel. 05021 / 92120 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

