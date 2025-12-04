Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Abbiegeunfall - zwei Personen leicht verletzt

Rodenberg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 16:15 Uhr, kam es in Rodenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Eine 82-jährige Mercedes-Fahrerin aus Hülsede befuhr die Rodenberger Allee und wollte nach links in Richtung Lauenau (B 442) abbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Gegenverkehr - eine 51-jährige Opel-Fahrerin aus Rodenberg.

Durch die Kollision wurde der Opel auf einen an der Einmündung wartenden Ford geschleudert. Dessen Fahrerin, eine 22-jährige Rodenbergerin, sowie die Unfallverursacherin wurden leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell