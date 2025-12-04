Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Auffahrunfall auf der B83 - Bremsmanöver führt zu Kollision
Rinteln (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der B83 in Rinteln zu einem Verkehrsunfall.
Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hameln und ein 62-jähriger Mazdafahrer, ebenfalls aus Hameln, wollten in Fahrtrichtung Steinbergen einen vorausfahrenden Lkw überholen.
Als der Lkw plötzlich auf die linke Spur wechselte, musste der Mercedes-Fahrer stark abbremsen. Der Mazdafahrer fuhr infolgedessen auf das Heck des Mercedes auf.
Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.
