POL-NI: Auffahrunfall auf der B83 - Bremsmanöver führt zu Kollision

(Gav) Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der B83 in Rinteln zu einem Verkehrsunfall.

Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hameln und ein 62-jähriger Mazdafahrer, ebenfalls aus Hameln, wollten in Fahrtrichtung Steinbergen einen vorausfahrenden Lkw überholen.

Als der Lkw plötzlich auf die linke Spur wechselte, musste der Mercedes-Fahrer stark abbremsen. Der Mazdafahrer fuhr infolgedessen auf das Heck des Mercedes auf.

Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

