POL-NI: 19-Jähriger von Hund gebissen - Polizei bittet um Hinweise

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 02.12.2025, zwischen 08:30 und 09:00 Uhr, wurde ein 19-jähriger Stadthäger am Ziegeleiteich von einem Hund gebissen und dabei leicht verletzt.

Die Hundehalterin ist bislang unbekannt.

Zeugen sowie die Hundehalterin selbst werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter Tel. 05721 / 98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

