Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: 19-Jähriger von Hund gebissen - Polizei bittet um Hinweise
Stadthagen (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 02.12.2025, zwischen 08:30 und 09:00 Uhr, wurde ein 19-jähriger Stadthäger am Ziegeleiteich von einem Hund gebissen und dabei leicht verletzt.
Die Hundehalterin ist bislang unbekannt.
Zeugen sowie die Hundehalterin selbst werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter Tel. 05721 / 98220 zu melden.
