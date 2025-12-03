Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Geschwindigkeitsüberwachung

Niedernwöhren, Grundschule (ots)

(rie) Am Mittwoch, 03.12., hat die Polizei Stadthagen in Niedernwöhren im Bereich der Hauptstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Auf Grund der dortigen Grundschule gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Im Zeitraum von 09:30 - 10:40 Uhr konnten insgesamt 11 Verstöße geahndet werden. Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer, der mit 57 km/h gemessen worden ist. Nach Toleranzabzug blieb ein vorwerfbarer Wert von 54 km/h. Ihm erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie 1 Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell