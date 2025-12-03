Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen

Stadthagen, Schachtstraße (ots)

(rie) Am Mittwoch, 03.12., wurden durch die Polizei Stadthagen Verkehrskontrollen im Bereich der Schachtstraße durchgeführt. Dabei ging es vorwiegend um das Befahren der Fahrradzone, das ausschließlich Anliegern erlaubt ist. In der Zeit von 07:00 - 08:15 Uhr konnten insgesamt 26 Verstöße geahndet werden. Dazu wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt. Fahrradfahrende und Anwohnende reagierten positiv auf die polizeiliche Präsenz.

