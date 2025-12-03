PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsüberwachungsmaßnahmen

Stadthagen, Schachtstraße (ots)

(rie) Am Mittwoch, 03.12., wurden durch die Polizei Stadthagen Verkehrskontrollen im Bereich der Schachtstraße durchgeführt. Dabei ging es vorwiegend um das Befahren der Fahrradzone, das ausschließlich Anliegern erlaubt ist. In der Zeit von 07:00 - 08:15 Uhr konnten insgesamt 26 Verstöße geahndet werden. Dazu wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt. Fahrradfahrende und Anwohnende reagierten positiv auf die polizeiliche Präsenz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

