Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landesbergen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 02.12.2025, gegen 16:15 Uhr, kontrollierten Beamte einen 55-jährigen Mann aus Saubach, der die L370 mit einem Ford Focus befuhr, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

