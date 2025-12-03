Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Laternenmast durch unbekannten Lkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Bad Nenndorf (ots)
(Gav) Zwischen Montag, 01.12.2025, 17:00 Uhr, und Dienstag, 02.12.2025, 07:00 Uhr, wurde an der Kreuzung Buchenallee / Hohle Straße ein Laternenmast beschädigt.
Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein Lkw den Schaden verursachte und anschließend davonfuhr.
Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Nenndorf unter Tel. 05723 / 74920.
