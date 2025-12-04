Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Außenspiegel beschädigt - Verursacher flüchtet
Bückeburg (ots)
(Gav) Am Dienstag, 02.12.2025, zwischen 11:00 und 19:00 Uhr, wurde an einem ordnungsgemäß in der Ulmenallee geparkten VW Passat der linke Außenspiegel beschädigt.
Der Verursacher entfernte sich unerkannt.
Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bückeburg unter Tel. 05722 / 28940.
