Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Dieseldiebstahl am Umspannwerk - 400 Liter entwendet
Nienburg (ots)
(Gav) Zwischen Dienstag, 02.12.2025, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 03.12.2025, 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter rund 400 Liter Dieselkraftstoff aus einer "Tankbombe" von einem Baustellengelände am Landwehrgraben.
Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.
Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter Tel. 05021 / 92120 entgegen.
