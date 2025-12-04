Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Leichtverletzte nach Auffahrunfall
Eystrup (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 09:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 215 in Eystrup zu einem Auffahrunfall.
Eine 53-jährige Audi-Fahrerin aus Haßbergen wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen und hielt verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 45-jähriger Skoda-Fahrer aus Neustadt am Rübenberge bemerkte dies zu spät und fuhr auf.
Die Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell