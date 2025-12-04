PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Eystrup (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 09:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 215 in Eystrup zu einem Auffahrunfall.

Eine 53-jährige Audi-Fahrerin aus Haßbergen wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen und hielt verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 45-jähriger Skoda-Fahrer aus Neustadt am Rübenberge bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Die Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 10:51

    POL-NI: Auffahrunfall auf der B83 - Bremsmanöver führt zu Kollision

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der B83 in Rinteln zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hameln und ein 62-jähriger Mazdafahrer, ebenfalls aus Hameln, wollten in Fahrtrichtung Steinbergen einen vorausfahrenden Lkw überholen. Als der Lkw plötzlich auf die linke Spur wechselte, musste der ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:23

    POL-NI: Außenspiegel beschädigt - Verursacher flüchtet

    Bückeburg (ots) - (Gav) Am Dienstag, 02.12.2025, zwischen 11:00 und 19:00 Uhr, wurde an einem ordnungsgemäß in der Ulmenallee geparkten VW Passat der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bückeburg unter Tel. 05722 / 28940. Rückfragen bitte an: Sergej Gavrilov ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:18

    POL-NI: Dieseldiebstahl am Umspannwerk - 400 Liter entwendet

    Nienburg (ots) - (Gav) Zwischen Dienstag, 02.12.2025, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 03.12.2025, 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter rund 400 Liter Dieselkraftstoff aus einer "Tankbombe" von einem Baustellengelände am Landwehrgraben. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter Tel. 05021 / 92120 entgegen. Rückfragen bitte an: Sergej Gavrilov Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren