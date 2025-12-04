PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Gefährliche Körperverletzung durch Einsatz eines Laserpointers gegen Fußgängerin im Blumenwall

Rinteln-Blumenwall (ots)

(me) Am Mittwoch, 03.12.2025, gegen 14:24 Uhr, befindet sich eine 33-jährige Frau aus Porta Westfalica fußläufig im Bereich des Blumenwalls. Hier wird sie durch zwei unbekannte männliche Täter mittels eines Laserpointers geblendet. Die Frau trägt hierbei eine Reizung des linken Auges davon, weiterhin verschlechtert sich die Sehfähigkeit an dem Auge.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide augenscheinlich südländisch und 25-29 Jahre alt. Beide hätten dunkle Haare gehabt und einen Bart getragen. Der eine schwarze Mütze, weiße Jacke, dunkle Jeans und dunkle Schuhe. Der andere eine schwarz gesteppte Jacke, helle Jeans und dunkle Schuhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter: 05751-9646-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

