Polizei Münster

POL-MS: Bewohnerin verscheucht Einbrecher in Roxel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Samstagabend (07.12., 17:25 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Bredeheide eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter über ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung ein, welches sie zuvor aufhebelten. Im Inneren durchwühlten sie die Räumlichkeiten.

Als die Bewohnerin nach Hause kam, wunderte sie sich über die fehlende Außenbeleuchtung. Nach Betreten der Wohnung bemerkte sie zwei männliche Stimmen im Inneren. Beim Öffnen der Tür erblickte sie die zwei Täter, die das Haus gerade über das Einstiegsfenster wieder verließen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

